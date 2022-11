Volkan Demirel'den İstanbulspor maçı yorumu: Hedefe ulaşmak için...

Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra taktik çalıştı. İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdüğünü dile getiren teknik direktör Volkan Demirel, "İnşallah milli takım arasına 3 puan kazanarak hedeflediğimiz şekilde gireriz. Biz buraya gelmeden önce hocalarımla beraber 12 ile 15 puan arası hedef belirlemiştik. Şu an 11 puanımız var kazanırsak 14 puan olacak. Hemen hemen hedeflediğimiz puana yakın bir şekilde ilk periyodu bitirmiş olacağız. Hedefimize ulaşmak için de İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz, kazanmak için çalışıyoruz. Oyuncularımın motivasyonu enerjisi gayet iyi. İnşallah kazanarak milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu.



HATAYSPOR'DA DEVRE ARASINDA İZİN YOK

Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada oyunculara bir süre izin verileceğini söyleyen Demirel, "Sonra burada toplanıp bir zaman burada çalışacağız. Sonra da inşallah kısmetse Antalya'ya gidip orada hazırlık maçlarıyla beraber milli takım sonrası ikinci periyoda hazırlanacağız. Biliyorsunuz ondan sonra bir devre arası olacak ama orada izin vermeyeceğiz. Kullanmayacağız. O yüzden buradaki arayı futbolculara izin vererek kullanacağız. Çünkü yoğun bir tempo. 3 günde 1 maç periyoduna girilecek. Oyuncuları da fazla yıpratmak istemiyoruz. O yüzden gerektiği kadar izni verip onların rahat etmesini isteyeceğiz" dedi.



Takımda, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu söyleyen Demirel, doktorların tavsiyesi doğrultusunda Bertuğ'a şans vereceklerini söyledi.



Başakşehir maçında gösterilen mücadeleden memnun olduğunu ve bundan dolayı herkese teşekkür eden Musa Çağıran "İstanbulspor maçına aynı bilinçle ve aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, biz iyi mücadele ettiğimiz, sahaya her şeyimizi verdiğimiz zaman Hatayspor'u hak ettiği yere çıkartacağımıza eminiz futbolcu grubu olarak. İnşallah bunu da başaracağız" dedi.



Takımda ayrıca, Kevin Soni ve Christian Atsu'nun sakatlıkları devam ettiği bildirildi.