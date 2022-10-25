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SÜPER LİG HABERLERİ | Atakaş Hatayspor başsağlığında bulundu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam oynadığımız Beşiktaş maçına gelirken yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o açıklama...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 11:54
SÜPER LİG HABERLERİ | Atakaş Hatayspor başsağlığında bulundu!

Atakaş Hatayspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmayı izlemeye gelirken trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden iki taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynadığımız Beşiktaş maçına gelirken yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlarımız Mustafa Can Balsever ve Duran Tüylek'e yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." denildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde stadyum kavşağında tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirmiş, polis tır sürücüsünü gözaltına almıştı.

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