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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Erce Kardeşler ve Milli Takım açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın mensıplarına açıklamalrda bulundu. Volkan Demirel yaptığı konuşmada kazanarak yola devam etmek istediklerini ifade ederken, Erce Kardeşler için Milli Takım yorumu yaptı. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 16:34
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Erce Kardeşler ve Milli Takım açıklaması!

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın başında çıktığı iki maçta iki galibiyet alan teknik direktör Volkan Demirel, "Kazanacağımızı biliyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz yine 3 puan" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel, yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde idman gerçekleştiren bordo-beyazlılar, 3 puan hedefliyor. Antrenmanda gazetecilere açıklama yapan teknik adam Volkan Demirel, galibiyete odaklandıklarını ifade ederek, "Biz kazanmak için, yine geçen hafta söylediğim gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağımızı biliyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz yine 3 puan. Dediğim gibi, oyun olarak belki yine memnuniyetsizlik, 'böyle oyun mu olur, böyle kazanılır mı' tarzında yorumlar yapılabilir ama ben şu an tamamen 3 puan alarak yukarılara çıkmaya çalışıyorum. Çünkü henüz 15 günlük bir zaman zarfında istediklerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Sonucunu da alıyoruz. Önemli olan şu an 3 puan. Önümüzdeki haftalarda oyunumuz daha da ilerleyecektir. Daha önde oynayan veya daha rakibin üçüncü bölgesine yayıldıktan sonra pas oyunlarıyla, set oyunlarıyla rakibe üstünlük kurmaya çalışan bir ekip olabiliriz. Ama şu an bizim derdimiz az gol yiyerek, maç kazanarak yolumuza devam etmek. İnşallah 3 puan alıp puanımızı 10'a çıkarırsak aşağı yukarı 12-13'üncü sıralar bandına geliriz. Ondan sonra yine önümüzdeki maça bakarak yine o maçı kazandıktan sonra sıralamada 1-2 basamak daha çıkabiliriz. Yani kazana kazana hedef koymak, kısa vadede hedef koymak bence en mantıklısı şu anki durum için. Bunlar yakın vadeli hedefler ama ilerleyen günlerde büyük vadedeki hedeflerimizi koyacağız. İnşallah onları hep beraber başaracağız" diye konuştu.

"BÖYLE DEVAM EDERSE ERCE'YE MİLLİ TAKIM YOLU EN KISA ZAMANDA AÇILACAKTIR"
Takımda herkes ile sohbet ettiğini ve herkesle arkadaş gibi olduğunu belirten Demirel, kaleci Erce Kardeşler ile ilgili soruya şu ifadelerle yanıt verdi:
"Erce'nin iyi kaleci olduğunu ben zaten biliyorum. Ama buraya geldikten sonra ne kadar iyi kaleci olduğunu daha da iyi anladım. Erce inşallah böyle devam ederse milli takım yolu da ona en kısa zamanda açılacaktır. Böyle devam edeceğini de biliyorum. Eminim. Kalecilik sadece top tutmaktan oluşmuyor. Kalecilik hakkında biraz daha bilgim olduğu için onu söyleyebilirim. Biraz karakter, biraz duruş, biraz kafa yapısı biraz mental... Her şeyin hazır olması lazım. Bunlar da Erce'de fazlasıyla var. İnşallah böyle devam edecek."

AABID: HOCAMIZ, BİZE ÇOK GÜZEL DOKUNUŞLAR YAPTI
Yeni teknik direktör ile beraber takımda büyük değişiklikler olduğunu belirten orta saha oyuncusu Rayane Aabid, "Hocamız, bize çok güzel dokunuşlar yaptı. Çalışmalarımız çok iyi gitti. Arka arkaya iki maçı da kazandık. Bu maç için de analizler, çalışmalar devam ediyor. Büyük bir umudumuz var Karagümrük'e karşı" dedi.

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