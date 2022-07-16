Hatayspor Kaan Kanak transferini açıkladı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Erzurum'da, kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı. Kaan Kanak'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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