Hatay'da Munir gitti

Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohamedi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-beyazlıların 2020'de Malaga'dan transfer ettiği 33 yaşındaki Munir, geçen sezon 37 lig maçında oynarken, kalesinde 46 gol gördü.
Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohamedi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-beyazlıların 2020'de Malaga'dan transfer ettiği 33 yaşındaki Munir, geçen sezon 37 lig maçında oynarken, kalesinde 46 gol gördü. Bu sezon 34 lig maçında kalede yer alan ve 1 kez de kupada forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.