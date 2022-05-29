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Hatay'da Munir gitti

Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohamedi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-beyazlıların 2020'de Malaga'dan transfer ettiği 33 yaşındaki Munir, geçen sezon 37 lig maçında oynarken, kalesinde 46 gol gördü.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Hatay'da Munir gitti
Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohamedi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-beyazlıların 2020'de Malaga'dan transfer ettiği 33 yaşındaki Munir, geçen sezon 37 lig maçında oynarken, kalesinde 46 gol gördü. Bu sezon 34 lig maçında kalede yer alan ve 1 kez de kupada forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.
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