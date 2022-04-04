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Hatayspor-Adana Demirspor: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleleri ile sürdü. 31. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 22:30
Hatayspor-Adana Demirspor: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Sackey, Mehdi, Benzia, Saba, Ayoub ve Diouf 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Akintola, Bjarnason, Vargas ve Balotelli 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadele başladığı gibi sona erdi ve 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Hatayspor, 48 puanla 7. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 49 puanla 6. sırada kaldı.

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