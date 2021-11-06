Sırada Demir var

Ligde 4 maçtır yenilmeyen ve Beşiktaş galibiyetiyle şahlanan Hatayspor, Adana'da da bu serisini sürdürmek istiyor. Milli araya moralli girmek istediklerini belirten teknik direktör Ömer Erdoğan, "Adana Demirspor maçı önemli, çok şükür iyi bir gidişatımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Özellikle bu milli maç arası öncesinde moralli olmak istiyoruz. Rakibimizin hücum hattında çok dikkat etmemiz gereken oyuncuları var" yorumunu yaptı.

İZİNLER ERDOĞAN'DAN

"Biz gidip kendi oyunumuzu sahaya sergilemek istiyoruz" diyen Erdoğan, "Çok mücadele etmemiz ve çalışmamız gerek. Oyuncularım son maçlardaki çıkışını devam ettirecek. Oyuncularıma da söyledim, hepsine izin vereceğiz. Ailesinin yanına ya da milli takıma gidecek oyuncularımızın moralli gitmesi açısından önemli bir maç. İyi gidişatı da devam ettirmek için inşallah güzel sonuç alacağımıza inanıyorum" diye camiaya umut dağıttı.

YENİ STATTA ÇALIŞTILAR

Lig ikincisi Hatay, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yeni stadında sıkı bir şekilde sürdürüyor. Ömer Erdoğan'ın daha çok taktik çalışmalar üzerinde durduğu antrenmanda, futbolcuların oldukça hırslı ve keyifli gözükmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

MEŞALELİ UĞURLAMA

Hataysporlu taraftarlar, bugün tesislere çıkarma yapacak. Meşaleler eşliğinde tesislerde toplanacak olan bordo-beyazlı taraftarlar, Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan takımlarına moral verecekler. Hatay'da tüm taraftarlara destek çağırısında bulunuldu.

ONUR MÜJDESİ

Ömer Erdoğan, takımın 28 yaşındaki ön liberosu Onur Ergün'ün uzun süren sakatlığını atlattığı müjdesini verdi. Tecrübeli orta sahanın milli aradan sonra takıma katılacağını duyurdu. Hatay'da ayrıca Sackey'in de sakatlığı sürüyor