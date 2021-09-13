Taktiğimiz tuttu

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Rizespor karşısında taktik disiplini bırakmadan baştan sona üstün bir oyun sergilediklerini vurguladı. Erdoğan, "Baskılı oynadık. Rakibimiz savunmadan çıkarken oyun kurmasına izin vermedik. Uzun toplara yönlendirdik. Takımın tümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Rizespor karşısında taktik disiplini bırakmadan baştan sona üstün bir oyun sergilediklerini vurguladı. Erdoğan, "Baskılı oynadık. Rakibimiz savunmadan çıkarken oyun kurmasına izin vermedik. Uzun toplara yönlendirdik. Takımın tümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.