Haberler Hatayspor Taktiğimiz tuttu

Taktiğimiz tuttu

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Rizespor karşısında taktik disiplini bırakmadan baştan sona üstün bir oyun sergilediklerini vurguladı. Erdoğan, "Baskılı oynadık. Rakibimiz savunmadan çıkarken oyun kurmasına izin vermedik. Uzun toplara yönlendirdik. Takımın tümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Taktiğimiz tuttu
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Rizespor karşısında taktik disiplini bırakmadan baştan sona üstün bir oyun sergilediklerini vurguladı. Erdoğan, "Baskılı oynadık. Rakibimiz savunmadan çıkarken oyun kurmasına izin vermedik. Uzun toplara yönlendirdik. Takımın tümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA