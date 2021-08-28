Hatayspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.



HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21-45'te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Geçen sezonu 6. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan ev sahibi ekip, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve öğrencileri, evlerinde oynayacakları mücadeleyi kazanarak hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de milli araya moralli girmek istiyor.

Atakaş Hatayspor'da zorlu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Konuk Aytemiz Alanyaspor ise sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek lige moralli başladı. Geçen hafta evinde Altay'ı konuk eden Akdeniz ekibi, maçı 4-1 kaybederken kırmızı kart gören 2 futbolcusu da cezalı duruma düştü.

Bu maçı unutmak isteyen turuncu yeşilliler, Hatay deplasmanında puan ya da puanlar hedefliyor. Mücadele öncesi Efecan Karaca ve Famara Diedhiou cezalı.