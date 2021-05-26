Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Aaron Boupendza başarılı performansını gol krallığıyla taçlandırmıştı. Gabonlu futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Aaron Boupendza başarılı performansını gol krallığıyla taçlandırmıştı. Gabonlu futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Gabon Review sitesine göre, Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki yıldız oyuncu için İtalyan devi Atalanta ile 8 milyon euro karşılığında anlaştı.
Aaron Boupendza ile Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Celtic ve Rangers da ilgileniyordu.
RUSYA'DAN SON ANDA VAZGEÇTİ
Devre arasında Rus Ligi takımlarından Krasnodar, Aaron Boupendza için 8 milyon euro teklif etmişti.
Kulüpler anlaşsa da Gabonlu golcü transferden son anda vazgeçtiği için Hatay'da kalmıştı.
TARİHE GEÇTİ
Sezonun başında fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki golcü, adını ilk yarıda oynanan Antalyaspor maçıyla duyurmuştu. Mücadelenin ilk yarısında 4 gol atan Gabonlu oyuncu, ligde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan futbolcular listesine girmeyi başarmıştı.
Boupendza, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 22 gol ve 1 asist kaydetti. Yıldız isim bu performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.