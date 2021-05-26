Haberler Hatayspor Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika transfer haberi: ve 'ın gündemindeki 'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon formasıyla 'e damga vuran transferin gözdesi konumuna geldi. 22 golle sezonu krallıkla bitiren Gabonlu futbolcu, ve 'ın haricinde birçok Avrupa ekibinin de listesinde bulunuyordu. Transferde anlaşma sağlandı ve Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu. İşte flaş transferin detayları ve golcü futbolcuya ödenecek bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:14 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:14
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

RUSYA'DAN SON ANDA VAZGEÇTİ
Devre arasında Rus Ligi takımlarından , için 8 milyon euro teklif etmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Kulüpler anlaşsa da Gabonlu golcü transferden son anda vazgeçtiği için 'da kalmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

TARİHE GEÇTİ

Sezonun başında fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki golcü, adını ilk yarıda oynanan maçıyla duyurmuştu. Mücadelenin ilk yarısında 4 gol atan Gabonlu oyuncu, ligde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan futbolcular listesine girmeyi başarmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Boupendza, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 22 gol ve 1 asist kaydetti. Yıldız isim bu performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

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