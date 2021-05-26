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Son dakika spor haberleri: 'da sportif direktör Fatih Kavlak istifa etti

ekiplerinden ’da sportif direktör Fatih Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte o sözler..

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:48
Son dakika spor haberleri: Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak istifa etti

'de başarılı bir sezon geçirerek ligi altıncı sırada bitiren 'da sportif direktör Fatih Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'nde yürütmekte olduğum Sportif Direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig'deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören Onursal Başkanımız 'a ve Yönetim Kurulu Üyelerimize mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım Teknik Direktörümüz 'a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek veren harcayan alt yapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor'a yeni sezonda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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