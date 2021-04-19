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Hatayspor Antalyaspor maçını çıkış olarak görüyor!

Spor Toto 'in 36. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu karşılaşmayla beraber yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:31
Hatayspor Antalyaspor maçını çıkış olarak görüyor!

Atakaş Hatayspor, 'in 36. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Hatay temsilcisi, oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 50 puanla haftaya 7. sırada giren Hatayspor, Antalyaspor'u yenerek ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da gerçekleştirilen müsabakayı Hatayspor 6-0 kazanmıştı.

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