Haberler Hatayspor Hatayspor - Galatasaray maçının ardından Ömer Erdoğan: Daha farklı bitirebilirdik

- maçının ardından : Daha farklı bitirebilirdik

'in 32. haftasında sahasında 'ı 3-0 skorla devirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör , "Daha farklı bitirebilirdik" dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:14
Hatayspor - Galatasaray maçının ardından Ömer Erdoğan: Daha farklı bitirebilirdik

teknik direktörü , 3-0 kazandıkları mücadelesini değerlendirdi.

Ömer Erdoğan'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"RAKİBE NEREDEYSE POZİSYON VERMEDİK"

Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan itibaren her şeyi çalıştığımız gibi yaptılar. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Direkten dönen bir top var sadece. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Rakip kim olursa olsun bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki deplasmanı düşüneceğiz. 10 kişiyken bile gol pozisyonu aramaya devam ettik. Maç daha farklı da bitebilirdi.

"BU OYUNCU GRUBU GERÇEKTEN ÇOK KARAKTERLİ"

Sezonu başı bu takımı kurarken her oyuncuya bu sezon keyif alacağımız bir oyun oynayacağımızı söyledim. Hep 'oyunu nasıl ileri götürebiliriz' üzerine çalışıyoruz. Bu oyuncu grubu gerçekten çok karakterli... için ben en az 10 kez ona telefon ettim. Çünkü burası bilmediği bir ülkeydi. Çok uğraştık gelmesi için ve o da tecrübesiyle çok şey kattı takıma...

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