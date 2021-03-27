Son dakika spor haberi: Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi Boupendza şoku yaşanıyor! Açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a, Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'dan şok bit haber geldi. Yıldız futbolcu, Football365'te yer alan habere göre milli takım kampında Kevin Mayi ile birlikte corona virüsüne yakalandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçta golünü de atan Boupendza'nın, Angola mücadelesi öncesi karantinaya alındığı bildirildi.

BASIN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada A Spor'a bağlanan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Boupendza'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmadığını dile getiren Vardı, Türkiye'de yapılacak testlerin ardından resmi açıklamanın kulüp tarafından yapılacağını dile getirdi. Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.