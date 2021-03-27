Haberler Hatayspor Son dakika spor haberi: Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi Boupendza şoku yaşanıyor! Açıklama geldi

Son dakika spor haberi: 'da maçı öncesi Boupendza şoku yaşanıyor! Açıklama geldi

Son dakika spor haberleri... ekibi 'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın, milli takımda corona virüsüne yakalandığı iddia edildi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise yıldız futbolcunun durumunun henüz kesinlik kazanmadığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:34
Son dakika spor haberi: Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi Boupendza şoku yaşanıyor! Açıklama geldi

ekiplerinden 'a, Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'dan şok bit haber geldi. Yıldız futbolcu, 'te yer alan habere göre milli takım kampında ile birlikte corona virüsüne yakalandı. ile oynanan maçta golünü de atan Boupendza'nın, mücadelesi öncesi karantinaya alındığı bildirildi.

BASIN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada A Spor'a bağlanan Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Boupendza'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmadığını dile getiren Vardı, Türkiye'de yapılacak testlerin ardından resmi açıklamanın kulüp tarafından yapılacağını dile getirdi. Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü 'la karşı karşıya gelecek.

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