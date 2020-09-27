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Ligin ‘Paşa’sı Hatayspor

’e müthiş bir hoş geldin partisiyle giriş yaptılar ’yı da deviren Hatayspor henüz gol yemedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Ligin ‘Paşa’sı Hatayspor

1. Lig'den şampiyon olarak 'e yükselen Hatayspor çıkışını burada da sürdürdü. 'ın teknik direktörlüğünde dikkat çeken Güney ekibi sahasında engelini tek golle aştı. Hatayspor'u galibiyete 57. dakikada Gökhan Karadeniz'in asistini gole çeviren Mame Diouf taşıdı. maçında asist yapan Senegalli yıldız böylece gol hesabını da açmış oldu. Hatayspor 3 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti. Kasımpaşa 3 puanda kaldı. Hatayspor ligde 3 karşılaşmanın ardından henüz gol yemedi.

ÖMER ERDOĞAN (HATAYSPOR):

Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. 3. bölgede doğru baskı yaptık. Rakibi oyuna sokmayan bir takım olduk. İnşallah gol yememe serimiz sürer.

MEHMET ALTIPARMAK (KASIMPAŞA):

Maçta fazla pozisyon yakalayamadık. Atanın kazanacağı bir karşılaşmaydı. Rakibimiz attı ve kazandı. Önümüze bakacağız.

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