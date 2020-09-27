Ligin ‘Paşa’sı Hatayspor

TFF 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor çıkışını burada da sürdürdü. Ömer Erdoğan'ın teknik direktörlüğünde dikkat çeken Güney ekibi sahasında Kasımpaşa engelini tek golle aştı. Hatayspor'u galibiyete 57. dakikada Gökhan Karadeniz'in asistini gole çeviren Mame Diouf taşıdı. Başakşehir maçında asist yapan Senegalli yıldız böylece gol hesabını da açmış oldu. Hatayspor 3 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti. Kasımpaşa 3 puanda kaldı. Hatayspor ligde 3 karşılaşmanın ardından henüz gol yemedi.

ÖMER ERDOĞAN (HATAYSPOR):

Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. 3. bölgede doğru baskı yaptık. Rakibi oyuna sokmayan bir takım olduk. İnşallah gol yememe serimiz sürer.

MEHMET ALTIPARMAK (KASIMPAŞA):

Maçta fazla pozisyon yakalayamadık. Atanın kazanacağı bir karşılaşmaydı. Rakibimiz attı ve kazandı. Önümüze bakacağız.