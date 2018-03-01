Kulüpler Halter Şampiyonası başladı
Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.
Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu anısına Kamil Ocak Spor Salonu'nda büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyona, 67 kulüpten 205'i kadın 510 sporcu katılıyor.
Kadın ve erkek sporcuların 8 sıklette mücadele edeceği şampiyonada, dereceye girenlere madalya verilecek.
Organizasyon 4 Mart Pazar günü sona erecek.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:31
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