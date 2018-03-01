Kulüpler Halter Şampiyonası başladı – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kulüpler başladı

    Kulüpler Halter Şampiyonası başladı

    Kulüpler Türkiye , 'te başladı.

    Olimpiyat şampiyonu halterci anısına Kamil Ocak Spor Salonu'nda büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyona, 67 kulüpten 205'i kadın 510 sporcu katılıyor.

    Kadın ve erkek sporcuların 8 sıklette mücadele edeceği şampiyonada, dereceye girenlere madalya verilecek.

    Organizasyon 4 Mart Pazar günü sona erecek.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulüpler Halter Şampiyonası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN