"IWF ve WADA süreci yönetemedi"

Başkan Taşpınar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 13 Kasım Pazartesi günü doping cezalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirileceğini belirtti.

2008 Pekin Olimpiyatları'nda numuneyi WADA'nın aldığını vurgulayan Taşpınar, "Kontrolü ve tahlili siz yaptınız. Bunlar temiz çıktı. Ben yapmadım ki. Aynı kurum yaptı. O gün temiz çıkan bugün dopingli çıktı. Böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

O dönemde teknolojinin milyarda bir değerlendirme yapamadığının altını çizen Taşpınar, "Şimdi ise milyarda biri dahi bulabiliyor. 10 yıl önce olan bir olayla ilgili bugünkü federasyonun ne suçu var? Savunmalarımızdan biri de bu. O zaman siz gidin, geriye dönük tüm olimpiyatlarda doping numunesi alın, hepsi dopingli çıkar. Niye bazılarını seçerek alıyorsunuz. Ben sporcuları savunmuyorum ama uygulamada yanlışlık var." ifadelerini kullandı.

- "Ne gerekiyorsa yapacağız"

Tamer Taşpınar, dopingle mücadele ettiklerini hatırlatarak, "İzleme kurulu bizi izleyecek. Bu nedenle bu cezanın düşme ihtimali var ama ben buna güvenmiyorum." diyerek, şöyle devam etti:

"Dünya Federasyonu toplantıda bağıra bağıra 'size 4 aydan daha fazla ceza veremezler' diyordu. Bunları açık açık beyan ettiler. 'Üç sporcusu dopingli çıkanla, 10 sporcusu dopingli çıkanı bir tutmayacağız' dediler. Sonra bir yıl cezayı verince benim bunlara güvenim kalmadı. Ne gerekiyorsa yapacağız."

- "Türkiye örnek alınmalı"

Taşpınar, 19 Ekim 2018'de sona erecek cezanın düşürülmesi için çalışmalara başladıklarını anlattı.

WADA'nın doping konusunda Türkiye'yi diğer ülkelere örnek gösterdiğine dikkati çeken Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 5 yıldır temiziz. Bu bir gösterge değil mi? WADA yetkilileri 'Türkiye örnek alınmalı' demişti. Övgüye mazhar olduk. Bizi 'başkalarıyla bir tutmayın' dedik. Uluslararası federasyon yetkilileri 'doğru söylüyorsunuz' dediler. Bize bu cezayı vermek haksızlık. 'Tamam haklısınız, size 4 ay ceza verelim' dediler. Aradan bir kaç ay geçti, ceza 6 aya çıktı. En son Romanya'da toplantı vardı. '8 ay' dediler. WADA bunları takip ediyor. IWF Başkanı Tamas Ajan'ı WADA çok sıkıştırdı. Sonra bakıyoruz bize bir yıl ceza geliyor."

Taşpınar, "Temiz sayfayı devam ettirmek zorundayız. Gelecek yıl Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkacağız. Eğer cezamız düşerse Akdeniz Oyunları'nda madalya arayacağız. 4 ay kadar düşmesini bekliyorum. 8 aya düşerse Akdeniz Oyunları'na yetişiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Milli takım kamplarına devam

Tamer Taşpınar, ceza nedeniyle milli takım sporcularında bir motivasyon kaybı yaşayacaklarını ancak bunu gidermek için çeşitli çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Özellikle ortak kamplar üzerinde durduklarını aktaran Taşpınar, şöyle konuştu:

"Bu sürede milli takım kamplarımız devam edecek. Askıya alınmayacak. Sporcular bu kamplar sonrasında yarışmalara katılmayacak ve derece aldığında elde ettiği başarıdan dolayı ödül de alamayacak. Bu sporcular canhıraş bir şekilde çalışacak mı, çalışmayacak. O zaman biz bunu cazip hale getirmek için herhangi bir ülkeye sporcularımızı gönderip, kamp yaptırabiliyoruz. O güzel bir motivasyon. Uluslararası yarışmalara gidemiyorsunuz. Başka bir ülkeyle Türkiye'de kamp yapmayı planlıyoruz. Bu tip çalışmalarımız var."

"Gençlerde, büyüklerden daha başarılıyız. Bu süreçte bu baltalanıyor. Bu hızı ve motivasyonu kaybedersek, olimpiyat çalışmalarımız sekteye uğrayacak." uyarısını yapan Taşpınar, şunları kaydetti:

"Yıldızlarda ve gençlerde başarılı oluyoruz. Madalya sayılarında rekor kırıyoruz. Büyüklerde neden böyle değil? Halterin olduğu gibi Türk sporunun da kanayan yarası bu. Biz sporcuları genç yaşta yakalıyoruz, spora kazandırıyoruz ama büyüklere taşıyamıyoruz. Türkiye'de bu eksiklik var. Üniversite hayatlarına başladıklarında spor hayatı sekteye uğruyor. Çalışma hayatı ve üniversite hayatı nedeniyle spora farklı bakmaya başlıyor. Eğitimle sporu bir türlü birlikte götüremiyoruz. Bunu çözemedik."