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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşen Fenerbahçe'de tüm gözler İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Polonya ekibini elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı muhtemel rakip bugün TSİ 13.00'te çekilecek kura ile netlik kazanacak. "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu?", "UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme kura çekimi canlı izle" ve "Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte kura çekimi detayları, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve tüm ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 11:49
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor!

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarındaki yolculuğuna heyecan dolu bir günle devam ediyor. 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, bu engeli aşması durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya geleceği rakibini öğrenmeye hazırlanıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi öncesinde, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saatler 13.00'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi resmen netleşecek. Futbol tutkunları arama motorlarında "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle", "Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi elerse rakibi kim olacak?" ve "UEFA kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleşecek kura çekimi öncesinde canlı yayın bilgileri ve tüm teknik detaylar...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekimi bugün saat 13:00'te gerçekleştirilecek.

👉 UEFA RESMİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ (UEFA.TV)

ÖN ELEME TURU MAÇLARI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 4-5 Ağustos 2026 tarihlerinde, rövanş mücadeleleri ise 11 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.

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