Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarındaki yolculuğuna heyecan dolu bir günle devam ediyor. 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, bu engeli aşması durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya geleceği rakibini öğrenmeye hazırlanıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi öncesinde, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saatler 13.00'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi resmen netleşecek. Futbol tutkunları arama motorlarında "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle", "Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi elerse rakibi kim olacak?" ve "UEFA kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleşecek kura çekimi öncesinde canlı yayın bilgileri ve tüm teknik detaylar...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekimi bugün saat 13:00'te gerçekleştirilecek.

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ÖN ELEME TURU MAÇLARI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 4-5 Ağustos 2026 tarihlerinde, rövanş mücadeleleri ise 11 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.