Trendyol Süper Lig'i üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarında boy göstermeye hak kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rota heyecanını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 2. Ön Eleme Turu'nda Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Midtjylland ile eşleşmişti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, temsilcimizin turu geçmesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı muhtemel rakipler resmen ilan edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar arama motorlarında "Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?", "Midtjylland elenirse rakip kim olacak?" ve "UEFA Avrupa Ligi kura sonucu" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kara Kartal, Danimarka temsilcisi Midtjylland karşısında tur arayacak. İlk maçı 23 Temmuz'da İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak olan Beşiktaş, 30 Temmuz'daki rövanşta turu geçmesi halinde şu muhtemel rakiplerden biriyle eşleşecek:

Jagiellonia Bialystok (Polonya)

(Polonya) Anderlecht (Belçika) - Hammarby (İsveç) eşleşmesinin galibi

eşleşmesinin galibi Pafos (Güney Kıbrıs) - Hajduk Split (Hırvatistan) eşleşmesinin galibi

eşleşmesinin galibi Hradec Kralove (Çekya) - Tromsö (Norveç) eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ ELENİRSE YOLUNA NEREDEN DEVAM EDECEK?

Siyah-beyazlı ekibin Midtjylland eşleşmesinde turu geçememesi durumunda Avrupa kupalarındaki yolculuğuna UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edeceği bildirildi. Konferans Ligi'ndeki olası rakipler arasında ise Varazdin-Jablonec, Bohemian-Ballkani ve Göteborg-Levadia Tallinn gibi eşleşmelerin galibi yer alıyor.

MAÇ TAKVİMİ

2. Ön Eleme İlk Maç: 23 Temmuz 2026 (İstanbul)

2. Ön Eleme Rövanş Maçı: 30 Temmuz 2026 (Danimarka)

3. Ön Eleme Turu Maçları: Bu turda ilk maçlar 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

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