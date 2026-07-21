Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Pazar) düzenlenen Süper Loto'da heyecan dolu bir çekiliş gecesi daha geride kaldı. 21 Temmuz 2026 Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişle birlikte milyonlarca liralık dev ikramiyenin sahibi ve kazandıran şanslı numaralar resmen ilan edildi. Şans oyunu severler çekilişin ardından arama motorlarında "21 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?", "Süper Loto büyük ikramiye kime çıktı, ne kadar devretti?" ve "Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı" aramalarını yoğunlaştırdı. İşte 21 Temmuz 2026 Salı günü çekilen Süper Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama rehberi...

21 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi noter heyeti huzurunda saat 21.30'da başlayan ve MPİ TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan çekilişte belirlenen kazandıran numaralar şunlar oldu:

👉 [Çekiliş Sonrası Belirlenen 6 Şanslı Numara Sayfada Anlık Güncellenmektedir]

(Süper Loto çekilişinde 1 ile 60 sayı arasından çekilen 6 numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanmaktadır.)

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR? (MPİ ONLİNE)

Süper Loto oynayan vatandaşlar biletlerine ikramiye vurup vurmadığını iki kolay yoldan öğrenebilirler:

İnternet Üzerinden Sorgulama: Milli Piyango Online resmi web sitesi olan millipiyangoonline.com adresine gidin. "Süper Loto Sonuçları" sekmesinden bilet numaranızı girerek ikramiye durumunuzu kontrol edin.

Mobil Uygulama (Karekod) İle Sorgulama: Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasını telefonunuza indirerek biletinizin alt kısmında yer alan karekodu kameranıza taratabilir ve kazancınızı anında öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO NE ZAMAN VE NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1-60 sayı kümesi içinden 6 sayının seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Süper Loto'da;

6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

5, 4, 3 ve 2 bilenler ise kademeli olarak ikramiye almaya hak kazanırlar.

Çekilişler her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da düzenlenmektedir.

👉 21 TEMMUZ SÜPER LOTO BİLET VE İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ