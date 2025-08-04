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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 4 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 4 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 4 Ağustos 2025 tarihli 32976. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 4 Ağustos Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 09:10
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Resmi Gazete'de bugün! 4 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 4 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Ağustos Pazartesi tarihli 32976. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2019/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2020/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2020/9066 Başvuru Numaralı Kararı

👉4 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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