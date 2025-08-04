Resmi Gazete'de bugün! 4 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

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Resmi Gazete bugün 4 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Ağustos Pazartesi tarihli 32976. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2019/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2020/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2020/9066 Başvuru Numaralı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri