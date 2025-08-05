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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 5 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 5 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 5 Ağustos 2025 tarihli 32977. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 5 Ağustos Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 09:01
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Resmi Gazete'de bugün! 5 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 5 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Ağustos Salı tarihli 32977. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

5 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

–– Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

TEBLİĞ

–– 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/39)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/13)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2023/197, K: 2025/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2020/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2023/102251 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2020/15944 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2022/73603 Başvuru Numaralı Kararı

👉5 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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