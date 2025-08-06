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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 6 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 6 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 6 Ağustos 2025 tarihli 32978. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Ağustos Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 09:18
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Resmi Gazete'de bugün! 6 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 6 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Ağustos Çarşamba tarihli 32978. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/305, 306, 307, 308, 309)

YÖNETMELİKLER

–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/4 (Değişik İşler), K: 2025/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/5 (Değişik İşler), K: 2025/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/2697 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2022/9358 Başvuru Numaralı Kararı

👉6 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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