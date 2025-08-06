Resmi Gazete'de bugün! 6 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 6 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Ağustos Çarşamba tarihli 32978. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/305, 306, 307, 308, 309)
YÖNETMELİKLER
–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/4 (Değişik İşler), K: 2025/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/5 (Değişik İşler), K: 2025/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/2697 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2022/9358 Başvuru Numaralı Kararı
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri