Resmi Gazete'de bugün! 6 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

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Resmi Gazete bugün 6 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Ağustos Çarşamba tarihli 32978. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/305, 306, 307, 308, 309)

YÖNETMELİKLER

–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/4 (Değişik İşler), K: 2025/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/5 (Değişik İşler), K: 2025/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/2697 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2022/9358 Başvuru Numaralı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri