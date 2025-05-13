CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 13 Mayıs Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

BİM aktüel kataloğu 13 Mayıs Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Bim aktüel ürünler kataloğu 13 Mayıs Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyata satan Bim, bu hafta da gıda ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sundu. Bisküviden çikolataya, bebek bezinden deterjana bir çok ürünü indirimli fiyata alabilmeniz için işte 13 Mayıs Salı Bim indirim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 08:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM aktüel kataloğu 13 Mayıs Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Kakaolu Fındık Kreması Peripella 630 g: 99 TL

Damla Çikolatalı Mini Kurabiye Milka 110 g: 59 TL

Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata Nestle Crunch 57 g: 29 TL

Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar Kinder Country 23,5 g: 17 TL

Fındık Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi Biscolata Mood 110 g: 35 TL

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg: 325 TL

Kağıt Havlu Extra Yağ Emici Selpak: 95 TL

Klasik Çamaşır Suyu Hypo 4 kg: 69,50 TL

Masaj Başlıklı Selülit Kremi We Mara 120 ml: 299 TL

Metal Başlıklı Göz Bakım Kremi We Mara 18 ml: 249 TL

G.Saray'a Osimhen müjdesi! Anlaşma sağlandı
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
''Galatasaraylı hakemi maça verdiler" Kupa finali öncesinde olay ifadeler!
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
F.Bahçe'den Fred'e onay! Yerine gelecek isim...
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 08:16
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51
Daha Eski
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:51
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 00:51
F.Bahçe'ye scout transferi! F.Bahçe'ye scout transferi! 00:51
Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! 00:51
Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! 00:51
G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! 00:51