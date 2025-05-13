BİM aktüel kataloğu 13 Mayıs Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Kakaolu Fındık Kreması Peripella 630 g: 99 TL
Damla Çikolatalı Mini Kurabiye Milka 110 g: 59 TL
Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata Nestle Crunch 57 g: 29 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar Kinder Country 23,5 g: 17 TL
Fındık Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi Biscolata Mood 110 g: 35 TL
Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL
Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg: 325 TL
Kağıt Havlu Extra Yağ Emici Selpak: 95 TL
Klasik Çamaşır Suyu Hypo 4 kg: 69,50 TL
Masaj Başlıklı Selülit Kremi We Mara 120 ml: 299 TL
Metal Başlıklı Göz Bakım Kremi We Mara 18 ml: 249 TL