Haberler Haberler

Bolu Dağı Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? | Bolu yolu kapalı mı? - Bakanlıktan SON DAKİKA açıklama!

Bolu Dağı Tüneli bakım onarım çalışmaları kapsamında belirlenen süre boyunca kapalı olacak. Sürücüler ise alternatif yol güzergahları arıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulunurken bölgede sınırlı geçiş uygulanacağını belirtti. Bolu Dağı Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? Bolu yolu kapalı mı? sorularının yanıtı ve güncel gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 15:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bolu Dağı Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? | Bolu yolu kapalı mı? - Bakanlıktan SON DAKİKA açıklama!

Bolu Dağı Tüneli yol bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti 50 gün boyunca kapalı olacak. Bakanlıktan ise duruma ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Bolu Dağı Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? Bolu yolu kapalı mı? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde bakım onarım için 31 Temmuz'da başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli yol bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti 50 gün boyunca kapalı olacak. Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması bekleniyor.

BÖLGEDE SINIRLI GEÇİŞ UYGULANACAK

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla bugün 14.00-23.00 saatlerinde ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımlarının sınırlandırılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafiğin 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 devlet yolu üzerinden sağlandığı anımsatıldı.

Duyuruda, güzergahta bugün için alınan önleme işaret edilerek, "Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 14.00-23.00 saatlerinde yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır." ifadesine yer verildi.

Sınırlandırma işleminin Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacağı belirtilen duyuruda, "Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi!
S Sport
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | Süper Lig 2. hafta puan durumu ve kalan maçlar
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
İşte Bronckhorst'un Antalya maçı 11'i
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama Göztepe'den F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama 16:38
Fırtına bir transferi daha bitirdi! Fırtına bir transferi daha bitirdi! 16:25
Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya... Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya... 16:01
G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi! G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi! 16:00
G.Saray'dan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama! G.Saray'dan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama! 15:17
"Çok kötü kura çektik" "Çok kötü kura çektik" 15:06
Daha Eski
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? 15:04
Gökhan Sazdağı dalya dedi! Gökhan Sazdağı dalya dedi! 14:44
G.Saray'a dünya şampiyonu sol bek! G.Saray'a dünya şampiyonu sol bek! 14:36
Süper Lig'in yeni ekipleri karşı karşıya geliyor! Süper Lig'in yeni ekipleri karşı karşıya geliyor! 14:26
TFF'den Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama! TFF'den Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama! 14:03
Mourinho İlkay için harekete geçti! Mourinho İlkay için harekete geçti! 13:11