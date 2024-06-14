Devamsızlıktan kalan öğrencilere af gelecek mi? | Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda yıllık değerlendirme toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce lise öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamalarda, sınıf tekrarının geri geleceğini duyuran Bakan Tekin, af gelip gelmeyeceğine yönelik soruya da cevap verdi. Peki Devamsızlıktan kalan öğrencilere af gelecek mi? İşte detaylar...

DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERE AF GELECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapılması konusunda öğrencilere af gelip gelmeyeceğini sorması üzerine Bakan Tekin "Devamsızlıktan kalan öğrenciler için herhangi bir af düşünmüyoruz" dedi. Bakan Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUKLARIMIZ OKULDA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRECEKLER"

"Sınıf tekrarı ile ilgili okullarımızda bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak bakıldığında marjinal tablo ile karşı karşıya değiliz. Sınıf tekrarını niye yaptık; her ay resmi olarak ilan ettiğimiz öğretmen buluşmaları yaptık. Her ay minimum okullarda 15-20 öğretmenle toplantı yatık. Öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının alınabilmesi, itibarlarının korunması açısından tedbirlerdi. Öğrenci açısından başarının artırılması için alınan tedbirdi. 9. sınıflar üzerinden yürütülen spekülasyonlar doğru değil. 12. sınıflar açısından çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanacakları alanın bizim okullarımız olduğuna inanıyoruz. Kaçak eğitim veren kurslarda ya da farklı yapıların kurslarında eğitim öğretim adı altında sınav hazırlık kursu almasını istemiyoruz. Öğretmenlerimiz ile bu süreci geçirmesini istiyoruz. ÖSYM ile sağlıklı süreç yürütüyoruz. Yarıya yakını öğretmenlerimiz tarafından hazırlanacak şekilde havuz oluşturuldu. ÖSYM başkanı ile de konuştuk. Sınav için çıkan soruların tamamı bizim müfredatımız odaklı. Bunu sağlamak için de başka tedbirler almıştık. Devam için aldığımız kararın gerekçesi buydu. Herhangi bir af ya da düzenleme düşünmüyoruz devamsızlıkla ilgili. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar ve daha fazla okulda vakit geçirecekler.

Açıköğretim örgün öğretim dışına çıkmış, insani nedenlerle örgün öğretim alamayacak olan çocukları yönlendirdiğimiz mekanizma. Biz çocuklarımızın örgün öğretime gelip bizim öğretmenlerimizden eğitim almasını istiyoruz. Normale döndük aslında"