Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknoloji,k ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 7 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 07:19
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BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 26.999 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL
26 Jant Çift Amortisürlü Bisiklet: 3.599 TL
26 Jant Ön Amortisürlü Dağ Bisikleri: 3.299 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kando 260° Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti: 19.999 TL
Motosiklet İntercom Sistemi: 1.499 TL
Motosiklet Sırt Çantası: 999 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank, Işıldak: 1.119 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası: 849 TL
Park Sensörü: 749 TL
Araç İçi İnverter: 699 TL

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