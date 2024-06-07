BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 26.999 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL
26 Jant Çift Amortisürlü Bisiklet: 3.599 TL
26 Jant Ön Amortisürlü Dağ Bisikleri: 3.299 TL
Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 26.999 TL
Kando 260° Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti: 19.999 TL
Motosiklet İntercom Sistemi: 1.499 TL
Motosiklet Sırt Çantası: 999 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank, Işıldak: 1.119 TL
Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası: 849 TL
Park Sensörü: 749 TL
Araç İçi İnverter: 699 TL