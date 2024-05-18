Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom'dan stoper bombası!
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
DİĞER
81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?
Osayi'ye yeni sözleşme!
Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 18 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (18 Mayıs Cumartesi)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper 23:32
Antalyaspor sahasında kazandı! Antalyaspor sahasında kazandı! 23:32
Hakan'dan Galatasaray itirafı! Hakan'dan Galatasaray itirafı! 23:32
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 23:32
Daha Eski
F.Bahçe, yıldız futbolcu için Arsenal'in kapısını çaldı! F.Bahçe, yıldız futbolcu için Arsenal'in kapısını çaldı! 23:32
F.Bahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti F.Bahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti 23:31
Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko... Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko... 23:31
Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti 23:32
Şoke eden liste! Böyle duyurdular Şoke eden liste! Böyle duyurdular 23:32
G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! 23:32