Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM | Tokat'ta şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi... AFAD, Kandilli Rasathanesi 18 Nisan son depremler

SON DAKİKA DEPREM | Tokat'ta şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi... AFAD, Kandilli Rasathanesi 18 Nisan son depremler

AFAD son dakika bilgisine göre, Tokat Sulusaray ilçesinde, saat 18.11’de, 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe sebep oldu. Son dakika deprem mi oldu? aramaları hız kazanırken detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 18:22 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA DEPREM | Tokat'ta şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi... AFAD, Kandilli Rasathanesi 18 Nisan son depremler

SON DAKİKA DEPREM 18 NİSAN | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 18 Nisan Perşembe son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

18 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Tokat Sulusaray ilçesinde, saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre iller tarafından da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City'i yıkmıştı...
Son dakika: Tokat'ta şiddetli deprem
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı
Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! Kartal'dan izin alıp...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİLSEM SONUÇ SORGULA 2024 | MEB BİLSEM 1. aşama sınav sonuçları (1. 2. 3. sınıf)
TAVUKLU ÇARŞAF BÖREĞİ TARİFİ | Tavuklu çarşaf böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Nisan rakamları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Resmi Gazete'de bugün 18 Nisan 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor 17:24
UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi İstanbul'da toplandı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi İstanbul'da toplandı 17:05
F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 16:32
Kerem Baki'ye Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev! Kerem Baki'ye Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev! 15:47
Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta? Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta? 15:46
Arda Güler'den flaş transfer sözleri! Arda Güler'den flaş transfer sözleri! 15:42
Daha Eski
Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman? 15:36
Nice - Lorient maçı ne zaman? Nice - Lorient maçı ne zaman? 15:31
Fırtına'da Kayserispor maçı hazırlıkları! Onuachu... Fırtına'da Kayserispor maçı hazırlıkları! Onuachu... 15:02
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı 14:44
1. Lig'de 32. hafta heyecanı! İşte maç programı 1. Lig'de 32. hafta heyecanı! İşte maç programı 14:39
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı G.Saray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı 14:29