Haberler Haberler BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024 | 1. dönem bekçi alımı ne zaman, yapılacak mı? - Çarşı ve mahalle bekçilik başvuru şartları

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024 | 1. dönem bekçi alımı ne zaman, yapılacak mı? - Çarşı ve mahalle bekçilik başvuru şartları

Polis Akademisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladığı 1. dönem bekçilik başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılı içerisinde henüz herhangi bir alım yapılmadı ve güncel duyurular takip ediliyor. Arama motorlarında ise 1. dönem bekçi alımı ne zaman, yapılacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. EGM çarşı ve mahalle bekçilik başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 00:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024 | 1. dönem bekçi alımı ne zaman, yapılacak mı? - Çarşı ve mahalle bekçilik başvuru şartları

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024 | EGM bekçi alımı her yıl belirlenen tarihlerde yapılıyor. Binlerce aday arasından uygun olan kişiler bekçilik görevine başlıyorlar. Bu yıl için ise 1. dönem bekçi alımı ne zaman, yapılacak mı? araştırmaları hız kazandı. Çarşı ve mahalle bekçilik başvuru şartları merak edilirken bilinmesi gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

2024 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2024 yılı bekçi alımı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bekçilik başvurusu için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu yıl herhangi bir alım olması durumunda haberimizin içerisine güncel bilgiler eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAVINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1.Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

2.Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

3.Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

4.Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

5.Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

DİĞER
Son dakika haberi: Maçta ortalık karıştı! Fenerbahçe penaltı bekledi...
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Konut, cami ve ahırlar hasar oldu... Yozgat'ta bina yıkıldı | Eğitime bir gün ara
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Nisan rakamları
Cuma Hutbesi DİYANET 19 NİSAN 2024
🌹 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
💥Süper Loto çekildi! (18 Nisan)
Tokat'ta şiddetli deprem!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma yarı finalde! Roma yarı finalde! 00:10
B. Leverkusen İngiltere'de turladı! B. Leverkusen İngiltere'de turladı! 00:07
Liverpool'dan buruk galibiyet! Liverpool'dan buruk galibiyet! 00:01
Fred şaşkınlık yaşadı! Oyundan çıkarken... Fred şaşkınlık yaşadı! Oyundan çıkarken... 23:58
Kartal: Taraftarlarımıza inanıyorum! Kartal: Taraftarlarımıza inanıyorum! 21:21
Millilerin EURO 24'teki rakipleri belli oldu Millilerin EURO 24'teki rakipleri belli oldu 20:23
Daha Eski
Eczacıbaşı seriyi eşitledi! Eczacıbaşı seriyi eşitledi! 19:33
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 19:32
Fırtına'dan flaş transfer açıklaması! Fırtına'dan flaş transfer açıklaması! 18:55
Razgatlıoğlu dünya şampiyonluğuna odaklandı Razgatlıoğlu dünya şampiyonluğuna odaklandı 18:49
İşte F.Bahçe Beko'nun Monaco maçları programı İşte F.Bahçe Beko'nun Monaco maçları programı 18:45
F.Bahçe - Olympiakos | CANLI F.Bahçe - Olympiakos | CANLI 18:20