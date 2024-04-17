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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 18 Nisan Perşembe okul var mı? - MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bahar aylarına girilmesinin ardından hava sıcaklıklarında da artış yaşandı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı yetkililer önümüzdeki birkaç gün sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini ve yağmur beklendiğini iletti. Öğrenciler ve veliler ise yarın okul tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. 18 Nisan Perşembe okul var mı? İşte güncel bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 01:10 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 01:20
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 18 Nisan Perşembe okul var mı? - MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI

YARIN OKUL VAR MI? | Ülke genelinde birkaç gündür hava sıcaklıkları üst seviyelere geldi. Meteoroloji'den yapılan son açıklamalarda ise hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşeceği ve yağmur yağışının yer yer sağanak olacak şekilde gerçekleşeceği belirtildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Nisan Perşembe okul var mı? İşte detaylar...

18 NİSAN PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

Okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama paylaşılmazken Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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