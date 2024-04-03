Haberler Haberler TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Tavuklu Alanya Bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Tavuklu Alanya Bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Alanya Bohçası Türk mutfağının özgün yemeklerinden, Akdeniz esintileriyle sıcak havalar için hafif ancak ana yemek kadar lezzetli bir tarif olarak sunuluyor. Son zamanların popüler tarifleri arasında yer alan Alanya bohçasını evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'avuklu Alanya Bohçası tarifini araştırıyor. İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları ile Tavuklu Alanya Bohçası nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:40
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TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Tavuklu Alanya Bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Akdeniz kıyısının en sevilen şehirlerinden olan Antalya'nın Alanya ilçesinde yöresel bir tat olan Alanya bohçasını bir kez deneyenler bir daha vazgeçemiyor. Genellikle ara sıcak olarak tercih edilen fakat iç harcıyla ana yemek doyuruculuğuna da sahip olan Alanya bohçasının tarifi de sıklıkla araştırılıyor. İşte Tavuklu Alanya Bohçası malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

TAVUKLU ALANYA BOHÇASI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

Krep hamuru için;

  • 2 su bardağı un
  • 2 su bardağı süt
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için;

  • 1 tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)
  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Yarım su bardağı ince doğranmış maydanoz
  • Tuz, karabiber
  • Maydanoz sapı yada taze soğan

Yapılışı:

  • Krep hamuru için, bir karıştırma kabında unu, sütü, yumurtaları, sıvı yağı ve tuzu iyice çırpın, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
  • Krep tavasını ısıtın ve üzerine biraz sıvı yağ dökün.
  • Tavaya bir kepçe krep hamurundan dökün ve tavayı çevirerek hamurun yayılmasını sağlayın.
  • Her iki tarafını da hafifçe kızartın ve krep hamurlarını bir tabağa alın.
  • Haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü parçalarını bir kapta rendelenmiş kaşar peyniri, ince doğranmış maydanoz, tuz ve karabiberle karıştırın.
  • Taze soğanların yeşil kısımlarını kaynar suyun içine atıp 2 dakika bekletin ve soğuk suya aktarın böylece krepleri bağlarken yeşil soğanlar maydanoz sapı kopmayacaktır.
  • Hazırladığınız krep hamurlarının içine tavuklu harçtan koyun ve bohça şeklini verip taze soğanın yeşil kısmı ile bağlayın.
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