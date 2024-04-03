TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Tavuklu Alanya Bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Akdeniz kıyısının en sevilen şehirlerinden olan Antalya'nın Alanya ilçesinde yöresel bir tat olan Alanya bohçasını bir kez deneyenler bir daha vazgeçemiyor. Genellikle ara sıcak olarak tercih edilen fakat iç harcıyla ana yemek doyuruculuğuna da sahip olan Alanya bohçasının tarifi de sıklıkla araştırılıyor. İşte Tavuklu Alanya Bohçası malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

TAVUKLU ALANYA BOHÇASI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

Krep hamuru için;

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

2 yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için;

1 tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım su bardağı ince doğranmış maydanoz

Tuz, karabiber

Maydanoz sapı yada taze soğan

Yapılışı: