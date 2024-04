iPhone SE 4 fiyatı ne kadar, kaç TL? | Ucuz iPhone SE 4 tasarımı belli oldu! - Apple iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?

Ucuz iPhone olarak da bilinen iPhone SE 4'ün tasarım detayları netleşmeye başladı. Yeni modelin iPhone SE 3 ve iPhone 14 görünümüne daha yakın olması bekleniyor. Kullanıcılar ise iPhone SE 4 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple iPhone SE 4 ne zaman çıkacak? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte detaylar...

iPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın iPhone SE serisinin dördüncü nesil cihazı, muhtemelen önümüzdeki senenin başlarında tanıtılacak. İddialara göre, CAD dosyalarından alınan bir çift görsel, iPhone SE 4'ün özelliklerini gösteriyor. Yeni modelin Face ID özelliği taşıyacağı ve 6.1 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Elde edilen CAD dosyalarına göre, yeni nesil iPhone SE'nin tasarımı iPhone 14'e benzer olacak. Bu da demek oluyor ki, iPhone 14'teki gibi bir çerçeve kullanılacak ve bir önceki versiyonun 4,7 inçlik ekranının yerine bu kez 6,1 inçlik bir ekran tercih edilecek. Ayrıca, bu ekranda Face ID modülünün yer alacağı bir çentik bulunacak ve yüz tanıma sistemi SE serisine ilk kez entegre edilecek.

