Haberler Haberler ŞOK BAYRAM KATALOĞU | 27 Mart - 9 Nisan ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK BAYRAM KATALOĞU | 27 Mart - 9 Nisan ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde bayram rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren indirimlerine devam eden ŞOK zincir marketleri, bayram kataloğunu yayımladı. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bayram şekerlerinden çikolatalara, kolonyalardan bayram tatlılarına birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 27 Mart - 9 Nisan kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:10
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