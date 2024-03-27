HaberlerHaberlerŞOK BAYRAM KATALOĞU | 27 Mart - 9 Nisan ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK BAYRAM KATALOĞU | 27 Mart - 9 Nisan ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK aktüelde bayram rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren indirimlerine devam eden ŞOK zincir marketleri, bayram kataloğunu yayımladı. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bayram şekerlerinden çikolatalara, kolonyalardan bayram tatlılarına birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 27 Mart - 9 Nisan kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:00Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:10
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