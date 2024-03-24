2024 YDS/1 SONUÇLARI ÖSYM | YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - YDS/1 SONUÇ SORGULAMA

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin ilki olan İlkbahar Sınavı'nda sonuçlar için geri sayım devam ediyor. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınava katılan adaylar, YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detaylar...

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2024 YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Mart Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) sonuçları, 25 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

YDS/1 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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YDS/1 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/1 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unun da erişime açması bekleniyor.