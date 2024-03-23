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Bir kitap da sen getir

Anadolu Efes ile Anadolu Vakfı'nın 2014'ten beri birlikte düzenlediği ve bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası, 2 Nisan 2024 Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda 18.00'de başlayacak Aliağa Petkimspor maçında hayata geçirilecek. Kitap bağışı yapan basketbolseverler Aliağa Petkimspor maçını ücretsiz izleyebilecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Bir kitap da sen getir
Anadolu Efes ile Anadolu Vakfı'nın 2014'ten beri birlikte düzenlediği ve bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası, 2 Nisan 2024 Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda 18.00'de başlayacak Aliağa Petkimspor maçında hayata geçirilecek. Kitap bağışı yapan basketbolseverler Aliağa Petkimspor maçını ücretsiz izleyebilecek.
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