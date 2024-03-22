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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. 2024'te indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 322 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 11:10
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