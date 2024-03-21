Haberler Haberler MSÜ TABAN PUANLARI 2024 | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bölümleri ve taban puanları - KHO, DHO, HHO kadın erkek puanları

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bölümleri ve taban puanları - KHO, DHO, HHO kadın erkek puanları

Milli Savunma Üniversitesi tarafından hazırlanan sınava katılacak adaylar için sınav, 3 Mart Pazar günü yapılacak. Sınavın ardından tercih yapmak isteyen adaylar, taban puanlar için araştırmalara başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nun kadın ve erkek öğrenci ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının sadece erkek öğrenci alımı yapacağı bilinirken arama motorlarında araştırılan MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve bölümleri kadın-erkek konularını haberimizde derledik. İşte MSÜ taban puanları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 10:31
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MSÜ TABAN PUANLARI 2024 | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bölümleri ve taban puanları - KHO, DHO, HHO kadın erkek puanları

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav sonuçlarının 28 Mart 2024 tarihinde erişime açılacağını duyurmasının ardından tercih işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Deniz, Kara ve Hava Harp Okulları ile kadın ve erkek adaylar için farklı kriter ve puanlar belirleyen Milli Savunma Üniversitesi'nde Astsubay Meslek Yüksekokulları'na ise sadece erkek öğrenciler alınacak. Peki MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bölümleri ve taban puanları nedir? İşte detaylar...

MSÜ TABAN PUANLARI 2024

2024 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. Tercih işlemleriyle açıklanması beklenen MSÜ taban puanları ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Ancak tercih işlemleri yaparken adaylar genellikle geçtiğimiz yılın taban puanlarını dikkate aldığından haberimizde 2023 MSÜ taban puanlarını derledik. İşte bölüm bölüm Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 349,02781

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 367,5714

  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 302,2205

  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

  • Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 332,65076

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 274,9094

  • BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 132,6715

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 201,2482

2022-2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

  • Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,9437

  • Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022-2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

  • Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,4462

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,1275

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