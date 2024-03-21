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MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRDI SON DAKİKA | Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı açıklandı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankasının resmi internet sitesi üzerinden faiz kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 14:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 15:10
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MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRDI SON DAKİKA | Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı açıklandı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutarak yüzde 45'te bırakan Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, arama motorlarında 'Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU 2024?

Ocak ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 21 Mart 2024 Perşembe günü yapıldı. Toplantının ardından faiz 500 baz puan artırılarak bırakılarak yüzde 50'ye çıkarıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

👉MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE ALTINDA SON DURUM👈

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktı."

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