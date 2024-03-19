Haberler Haberler ARNAVUTKÖY İST HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI🚉 Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor?

ARNAVUTKÖY İST HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI🚉 Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor?

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı’nın açılışı için beklenen an geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan yeni hatla birlikte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşecek. 19 Mart Salı günü açılışı yapılacak yeni metro hattıyla ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metro hattı güzergahı, Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor?' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ARNAVUTKÖY İST HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI🚉 Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor?

ARNAVUTKÖY İST HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI🚉 | Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, 19 Mart 2024 tarihi itibarıyla hizmete başlayacak. Peki Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor? İşte detaylar...

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirterek Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağına işaret ederek, "Hattın açılmasıyla Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak." bilgisini paylaştı.

  • Arnavutköy
  • Taşoluk
  • İstanbul Havalimanı Kargo
  • İstanbul Havalimanı Terminal

Arnavutköy'deki duraktan sonraki istasyon ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde olacak. Bu durağın ardından ise İstanbul Havalimanı Kargo istasyonu gelecek. İstanbul Havalimanı Terminal durağı ise bu hattın son durağı olacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.

Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak. Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?
İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: "2 milyon vermezsen yatırımların durur" | Sır iki çanta ve İBB'den gelen 1 milyon TL
G.Saray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...
Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Mart rakamları
ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE! Bakan Göktaş tarih verdi: 49 bin 901 kişiyi istihdam edeceğiz!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (19 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular 10:58
Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman? 10:57
Bulls Blazers'ı sahasında yendi! Bulls Blazers'ı sahasında yendi! 10:53
Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman? 09:58
Eczacıbaşı Dynavit final için sahada! Eczacıbaşı Dynavit final için sahada! 10:04
Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar 10:10
Daha Eski
Santos'tan Semih kararı! Milli aradan sonra... Santos'tan Semih kararı! Milli aradan sonra... 10:35
G.Saray'a çifte müjde! Milli aradan sonra... G.Saray'a çifte müjde! Milli aradan sonra... 10:35
"Gördüklerimiz inanılmazdı" "Gördüklerimiz inanılmazdı" 10:46
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:24
Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı 07:50
SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları 08:26