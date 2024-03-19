ARNAVUTKÖY İST HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI🚉 Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor?

ARNAVUTKÖY İST HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI🚉 | Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, 19 Mart 2024 tarihi itibarıyla hizmete başlayacak. Peki Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor? İşte detaylar...

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirterek Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağına işaret ederek, "Hattın açılmasıyla Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak." bilgisini paylaştı.

Arnavutköy

Taşoluk

İstanbul Havalimanı Kargo

İstanbul Havalimanı Terminal

Arnavutköy'deki duraktan sonraki istasyon ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde olacak. Bu durağın ardından ise İstanbul Havalimanı Kargo istasyonu gelecek. İstanbul Havalimanı Terminal durağı ise bu hattın son durağı olacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.

Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak. Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.