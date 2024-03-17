18 Mart Pazartesi otobüsler ücretsiz mi? | Bugün toplu taşıma indirimli mi?

Dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçları ücretsiz olabiliyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesi ile vatandaşlar 18 Mart Pazartesi otobüsler ücretsiz mi? sorgusu yapıyor. Konuyla ilgili güncel detayları sizler için derledik.

18 MART OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi bayram olmaması dolayısıyla otobüsler ücretsiz değil. Aynı zamanda diğer toplu taşıma araçları da 18 Mart Pazartesi günü ücretsiz veya indirimli olmayacak.

18 MART ÖNEMİ NEDİR?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gündür. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür. Başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de resmî makamlarca çeşitli programlarla kutlanmakta ve ölen Türk askerleri anılmaktadır.