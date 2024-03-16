TUS NE ZAMAN 2024? | ÖSYM tarafından her yıl iki kez düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ilki için geri sayım sürüyor. Başvuruları 31 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde yapılan sınava ilişkin arama motorlarında 'TUS NE ZAMAN 2024? ÖSYM TUS sınavı hangi tarihte, ayın kaçında? Saat kaçta başlıyor, bitiyor?' sorgulaması yapılıyor. İşte detaylar...

ÖSYM TUS SINAVI HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

2024 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

TUS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

TUS sınavı 17 Mart 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. 120 sorudan oluşan sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek.

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, TUS 2024 1. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde erişime açılacak.