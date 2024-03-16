SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? | Emekliye bayram ikramiyesi tarihi 2024

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | 16 milyon emeklinin beklediği haber geldi. Emekliye bayram ikramiyene ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen emekli ikramiyesi ile ilgili yapılan sorgularda, 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2024? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu?' soruları yanıtlandı. Başkan Erdoğan ise yaptığı son dakika açıklama ile emekliye bayram ikramiyesi tarihini netleştirmiş oldu. İşte detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Kabul edilen yasa ile 2 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı'nda 3, Kurban Bayramı'nda 3 bin TL alacak emeklilere 2024 yılı içinde toplamda 6 bin lira bayram ikramiyesi verilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2024?

İlk ikramiye ödemesi bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı için yapılacak. İkramiyenin 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor. Haliç Kongre Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan ise "Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız." dedi.

Öte yandan ikinci ikramiye ise 16-19 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek. Kurban Bayramı ödemelerinin ise 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılması hedefleniyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.