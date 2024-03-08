Haberler Haberler DİB-MBSTS SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı SONUÇ SORGULA

DİB-MBSTS SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı SONUÇ SORGULA

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (DİB-MBSTS) katılacak adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Bu yıl 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar ve velilerin arama motorlarında sorguladığı 'DİB MBSTS sonuç ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sorgulama ekranı' sorularının cevabını sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 15:40
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DİB-MBSTS SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı SONUÇ SORGULA

DİB-MBSTS SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından düzenlenen DİB-MBSTS sınavına katılacak adaylar, araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Kur'an Kursu öğreticileri, İmam Hatipler ve müezzinlerin yer değiştirme, kariyer basamaklarında yükselme, umre ve Hac'da görevlendirme, Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar gibi birçok yerde kullanılan MBSTS sınavı hakkında arama motorlarında 'DİB MBSTS sonuç ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sorgulama ekranı' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

2024 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS), 9 Mart 2024 Cumartesi günü yapılacaktır.

2024 DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS) sonuçları, 29 Mart Cuma günü açıklanacak.

DİB-MBSTS NEDİR?

Açılımı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı olan DİB-MBSTS, ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Kur'an Kursu öğreticileri, İmam Hatipler ve müezzinlerin yer değiştirme, kariyer basamaklarında yükselme, umre ve Hac'da görevlendirme, Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar gibi birçok yerde MBSTS puanı kullanılmaktadır.

DİB-MBSTS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

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