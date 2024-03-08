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8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli Dünya Kadınlar Günü mesajları

Dünya Kadınlar Günü, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda kadınların haklarını savunmak amacıyla kutlanmaktadır. Kadınların işçi hakları ve eşitlik mücadelelerine dayanan geçmişiyle her yıl tüm dünyada aynı zamanda kutlanan Kadınlar Günü'nde, sevdiği kadınlara mesaj atmak isteyenler araştırmalara başladı. İşte eşe, anneye, sevgiliye en güzel ve farklı Dünya Kadınlar Günü mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 08:00
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8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını kutlamak, kadın hakları ve eşitlik konularına dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Kadınlar Günü, bu yıl 8 Mart Cuma günü kutlanıyor. Her alanda kadınların katılımını artırmaya yönelik düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanan Kadınlar Günü'nde, sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler de araştırmalarını hızlandırdı. İşte eşe, anneye, sevgiliye Dünya Kadınlar Günü mesajları...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

🌸8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

🌸Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

🌸Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

🌸Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

🌸Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine.. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlı olsun. Ellerinize güneş, gönlünüze bahar dolsun, Her şey gönlünüzce olsun... 8 Mart'ınız kutlu olsun.

🌸Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

🌸Kadına şiddetin olmadığı, kadınların da erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

🌸Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir. Kadınlar günün kutlu olsun.

🌸Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

EŞE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

💏Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslendiğimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

💏Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep senin canım... Kadınlar günün kutlu olsun.

💏enin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgilim...

💏Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

💕Sonsuz sevgin ve fedakarlığın için teşekkür ederim. Hayatımın her anında yanımda olduğun için minnettarım. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun, annecim!

💕Anneciğim, her günü özel kılan sevgin ve sabrın için teşekkür ederim. Senin gibi harika bir annenin evlatlarından biri olmak benim için en büyük şans. Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

💕Sen bir kahramansın, güçlü ve özverili. Sen benim için sadece bir anne değil, aynı zamanda bir dost, bir öğretmensin. Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

💕Annem, senin varlığın benim için her şeyden daha değerli. Hayatımda olman beni her zaman güçlendirdi Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

💕Hayatımın en değerli hediyesi olan senin gibi bir annem olduğu için ne kadar şanslı olduğumu her zaman biliyorum. Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

💕Bana hayallerimin peşinden koşmamı ve asla pes etmememi öğrettin. Senin gibi bir kadını tanımak benim için büyük bir ayrıcalık. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun dünyanın en güzel kadını...

RESİMLİ DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

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