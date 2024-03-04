LAZ SUSHİ TARİFİ | Laz suşi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

LAZ SUSHİ TARİFİ | Karadeniz mutfağında en çok kullanılan ürün olan hamsi, sushi lezzeti ile bir araya geldi. Mısır unu ve hamsi ile kara lahananın buluşmasıyla hazırlanan Laz sushiyi kendi evinde hazırlamak isteyenler için 'Laz sushi nasıl yapılır? Laz sushi tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları nelerdir?' sorularının cevabını derledik.

LAZ SUŞİ NASIL YAPILIR?

Laz Sushi Malzemeleri

2 su bardağı pirinç

2.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı pirinç sirkesi (alternatif olarak beyaz sirke de kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yenibahar

Limon

Lahana yaprağı

Hamsi filetosu

Mısır unu

Fındık yağı veya tereyağı

Laz Sushi Yapılışı

Hamsi filetosunu mısır ununa bulayarak yağda kızartın. Ardından kenara alıp soğuması için bırakın.

Lahana yaprağını haşlayın ve soğuması için onu da kenara alın.

Pirinci iyice yıkayın, suyu berraklaşana kadar durulayın. Ardından pirinci süzün.

Bir tencereye suyu ve pirinci ekleyin, kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve pirinç yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Bir kaseye pirinç sirkesini, şekeri ve tuzu ekleyin, karıştırın ve pirinç piştikten sonra sıcak pirince ekleyin. Karıştırarak pirinçlerin her tarafına sirke karışımının nüfuz etmesini sağlayın. Soğuması için bir kenarda bekletin.

Soğuyan pirinci lahana yaprağına eşit bir şekilde yayın.

Üzerine hamsi filetosunu ekleyin.

Rulo şeklinde sarın ve keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyin.

Dilimlenmiş Laz sushilerin üzerine birkaç damla limon sıkın ve isteğe bağlı olarak yenibahar serpin.

Laz Sushi Püf noktaları

Doğru pirinç seçimi: Eğer bulabilirseniz sushi pirinci tercih edin. Aksi halde Jasmine pirinci tercih edebilirsiniz. Jasmine pirinci, sushi pirincine benzer bir yapışkanlığa sahiptir. Bu, sushi yaparken rulonun şeklini korumasına yardımcı olur.

Eğer bulabilirseniz sushi pirinci tercih edin. Aksi halde Jasmine pirinci tercih edebilirsiniz. Jasmine pirinci, sushi pirincine benzer bir yapışkanlığa sahiptir. Bu, sushi yaparken rulonun şeklini korumasına yardımcı olur. Pirinç pişirme: Pirinci pişirirken suyunu iyice süzüp, pirinci yıkadıktan sonra pişirmeden önce 20-30 dakika kadar su içinde bekletmek, pirincin daha iyi pişmesini sağlar.

Pirinci pişirirken suyunu iyice süzüp, pirinci yıkadıktan sonra pişirmeden önce 20-30 dakika kadar su içinde bekletmek, pirincin daha iyi pişmesini sağlar. Sirke karışımı: Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu bir araya getirerek pirince eklemek, pirincin lezzetini ve yapışkanlığını artırır.

Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu bir araya getirerek pirince eklemek, pirincin lezzetini ve yapışkanlığını artırır. Pirinç yayma: Pirinci lahana yaprağına yayarken ellerinizi ıslatmak, pirinci yayarken yapışmasını önler.

Pirinci lahana yaprağına yayarken ellerinizi ıslatmak, pirinci yayarken yapışmasını önler. Malzemelerin düzenlenmesi: Laz sushi rulosunu yaparken malzemeleri düzgün ve eşit bir şekilde yaymaya özen gösterin. Bu, rulo kesildiğinde her dilimin lezzetli ve görsel olarak çekici olmasını sağlar.

Laz sushi rulosunu yaparken malzemeleri düzgün ve eşit bir şekilde yaymaya özen gösterin. Bu, rulo kesildiğinde her dilimin lezzetli ve görsel olarak çekici olmasını sağlar. Sıkıca sarın: Ruloyu sıkıca sararak içindeki malzemelerin dağılmamasını sağlayın. Bir sushi matı veya streç film kullanarak sarmak işleri kolaylaştırabilir.

Ruloyu sıkıca sararak içindeki malzemelerin dağılmamasını sağlayın. Bir sushi matı veya streç film kullanarak sarmak işleri kolaylaştırabilir. Kesme tekniği: Keserken keskin bir bıçak kullanın ve her dilimi temiz ve düzgün bir şekilde kesmeye çalışın.

Keserken keskin bir bıçak kullanın ve her dilimi temiz ve düzgün bir şekilde kesmeye çalışın. Limon ve yenibahar: Servis yapmadan önce üzerine limon sıkarak ve isteğe bağlı olarak yenibahar serperek lezzetini zenginleştirebilirsiniz.

Bu püf noktalarını takip ederek, Laz sushi yaparken daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.