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Bugün SINAV var mı? 25 ŞUBAT ne sınavı var? ÖSYM SINAV TARİHLERİ

ÖSYM sınavları hafta sonu yaplıyor. Dolayısıyla vatandaşlar bugün sınav var mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyorlar. Bugün (25 Şubat) ne sınavı var? sorguları yapılıyor. ÖSYM her yıl sınav takvimini güncel liste halinde yayınlıyor. Yapılan sınavların sonuçları resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Bugün ne sınavı var? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 01:19 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 01:20
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Bugün SINAV var mı? 25 ŞUBAT ne sınavı var? ÖSYM SINAV TARİHLERİ

Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? 25 Şubat Pazar ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. Detayları haberimizde derledik.

BUGÜN SINAV VAR MI?

Bugün YÖKDİL sınavı yapılacak. Saat 10.15'te gerçekleştirilecek olan sınav 180 dakika sürecek. Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu. Adayların, sınav yerlerini öğrenmek için öncelikle ÖSYM giriş ekranına gelip TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sınav günü giriş belgesi ve kimlik ile birlikte saat 10.00'dan önce sınavın gerçekleştirileceği sınıfta hazır bulunulması gerekiyor.

2024 YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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