SON DAKİKA! EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! | EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren adaylar EKPSS tercihlerini ocak ayında yaptı. Adaylar, 10 Ocak'ta başlayıp 19 Ocak'ta sona eren EKPSS tercihlerinin ardından gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirmiş ve sonuçları beklemeye başlamıştı.. EKPSS tercih sonuçları açıklandı. EKPSS tercih sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberşmizde...

👉EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI... 💻

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranı erişime açıldı. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre sonuçlar bugün adaylar ile buluştu. Kura usulüne göre 2 bin 392 engelli personel kamudaki kadrolara yerleştirildi. Kura sonuçları ÖSYM internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, ''2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Şubat 2024 tarihinde saat 15.29'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

👉EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI... 💻