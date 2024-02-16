Cuma Hutbesi DİYANET 16 ŞUBAT 2024 | 🤲 Bu hafta cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBESİ DİYANET 16 ŞUBAT 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı'nca konusu belirlenerek cumaya gelen Müminlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 16 Şubat 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yayımlayan Diyanet'in rehberliğinde merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

16 ŞUBAT CUMA HUTBESİ KONUSU

16 Şubat 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu 'Dünyayı barış ve itidale çağırıyoruz' olarak belirlendi.

16 ŞUBAT CUMA HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (DİYANET)

9 ŞUBAT CUMA HUTBESİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN (DİYANET)

DÜNYAYI BARIŞ VE İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış dini İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) namazlarının ardından Cenâb-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur: "Allah'ım! Sen, Selâm'sın; selam, barış ve esenlik Sendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım! Sen ne mübareksin."

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam barış ve esenlik dinidir. Allah'ın güzel isimlerinden birisi de "es-Selâm"dır. Rabbimiz, barış ve esenliğin kaynağıdır. Kullarına İslam ile barışın yolunu gösteren O'dur. Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'den itibaren gönderdiği tüm rahmet elçileri aracılığıyla insanlığı barışa davet etmiştir. Zira barışın olmadığı yerde savaş vardır. Savaşın olduğu yerde ise kan, gözyaşı ve sönen ocaklar vardır. Yetim ve öksüz kalan çocuklar, dağılan aileler, yıkılan medeniyetler, kaybolan umutlar vardır.

Kıymetli Müslümanlar!

İslam'ı kabul edenlere, barışın teminatı anlamında Müslüman denilmiştir. Müslüman, Rabbimizin "Selâm" isminin dünyadaki temsilcisidir. Müslüman, barıştan yana tavır alan, etrafına güven veren, huzur ve kardeşlik ortamına katkı sunan insandır. Bununla birlikte Müslüman, zulme rıza gösteremez. Zalime asla destek olamaz. Çekilen sıkıntılara, yaşanan acılara duyarsız kalamaz. Tek bir kuruşuyla dahi masumlara sıkılan kurşunların, mazlumlara atılan bombaların destekçisi olanlara katkı sunamaz. İstiklâl Şairimiz, Müslüman'ın bu tavrını şöyle ifade etmektedir:

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Kıymetli Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış dini İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) namazlarının ardından Cenâb-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur: "Allah'ım! Sen, Selâm'sın; selam, barış ve esenlik Sendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım! Sen ne mübareksin."

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam barış ve esenlik dinidir. Allah'ın güzel isimlerinden birisi de "es-Selâm"dır. Rabbimiz, barış ve esenliğin kaynağıdır. Kullarına İslam ile barışın yolunu gösteren O'dur. Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'den itibaren gönderdiği tüm rahmet elçileri aracılığıyla insanlığı barışa davet etmiştir. Zira barışın olmadığı yerde savaş vardır. Savaşın olduğu yerde ise kan, gözyaşı ve sönen ocaklar vardır. Yetim ve öksüz kalan çocuklar, dağılan aileler, yıkılan medeniyetler, kaybolan umutlar vardır.

Kıymetli Müslümanlar!

İslam'ı kabul edenlere, barışın teminatı anlamında Müslüman denilmiştir. Müslüman, Rabbimizin "Selâm" isminin dünyadaki temsilcisidir. Müslüman, barıştan yana tavır alan, etrafına güven veren, huzur ve kardeşlik ortamına katkı sunan insandır. Bununla birlikte Müslüman, zulme rıza gösteremez. Zalime asla destek olamaz. Çekilen sıkıntılara, yaşanan acılara duyarsız kalamaz. Tek bir kuruşuyla dahi masumlara sıkılan kurşunların, mazlumlara atılan bombaların destekçisi olanlara katkı sunamaz. İstiklâl Şairimiz, Müslüman'ın bu tavrını şöyle ifade etmektedir:

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!