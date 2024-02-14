HAVA DURUMU 14 ŞUBAT | Bugüne dikkat: Bütün ülke yağmur altında!

HAVA DURUMU 14 ŞUBAT | Bugün ülke genelinde kuvvetli sağanakla birlikte fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşın vatandaşları uyaran uzmanlar, kıyı Ege ve Güney Doğu Anadolu'da ise kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. İşte 14 Şubat illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

SAĞANAK, FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Tunceli, Bingöl'ün güneybatısı, Batman'ın kuzeyi, Mardin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli'nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, kuvvetli güney-güneydoğu yönlerden rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri İzmir ve Muğla'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da bu akşam saatlerinde, Doğu Akdeniz'de yarın (Çarşamba) kuvvetli olması beklenen yağışların, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU 5°C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 10°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 1°C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU